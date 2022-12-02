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Devre mülk sahiplerini hedef alan dolandırıcılık çetesine operasyon: 26 kişi gözaltına alındı

02.12.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandıran ve milyonlar liralık vurgun yaptığı iddia edilen suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Devre mülk sahiplerini hedef alan dolandırıcılık çetesine operasyon: 26 kişi gözaltına alındı

Yalova'da devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devre mülk sahiplerini, yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda kişiyi de devre mülk satışı yapabilme adına kredi çektirerek mağdur ettiği iddia edilen 26 zanlı yakalandı.

Operasyon sonrası yeni mağdur başvurularla gözaltı sayısının da artabileceği belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova dolandırıcı

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