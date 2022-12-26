HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devre mülkte aidat isyanı! 200 dolardan 1100 dolara çıktı: Bize 'gelmeyin' diyorlar

Devre mülkte aidat isyanı! 200 dolardan 1100 dolara çıktı: Bize 'gelmeyin' diyorlar

26.12.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ilgaz'da bulunan bir devre mülkün yönetimi, aidatlarda fahiş artış yapınca hak sahipleri isyan etti ve konuyu yargıya taşıdı. Devre mülkte hak sahipleri, geçen yıl 200 dolar olan aidatın 7 kat arttırılarak 1100 dolara çıkartıldığını belirtti. Yönetimin, aidatlarını ödemeyenlerin devre mülklerini ise başkalarına fahiş fiyata sattığı ve üyelerin gelmemesi için rakamı bu kadar yükselttiği iddia edildi. Mağdur olan bir vatandaş ise "Bu yıla kadar tadını çıkartıyorduk ama artık acı oldu" dedi.

Devre mülkte aidat isyanı! 200 dolardan 1100 dolara çıktı: Bize 'gelmeyin' diyorlar

Batı Karadeniz'in doğal güzellikleriyle ünlü Ilgaz bölgesindeki bir devre mülkte hak sahibi olanların başı dolarla ödenen aidatlar yüzünden dertte. 300'e yakın mağdur, geçen yıl 200 dolar aidatın 1100 dolara çıkartılması ve ödemeyenlerin de tesisten yararlandırılmaması nedeniyle yargıya başvurdu. İddiaya göre o firma aidatını ödemeyen üyelerin devre müllkleri ise daha yüksek bedellerle başkalarına veriyor.

aidat33

"7 KAT ARTTIRDILAR"

İsyan eden hak sahipleri, şirketin iflas etme, hırsızlık, el değişimi gibi bahaneleri öne sürdüğünü ve fahiş fiyat artışı yaptıklarını söyledi. Show Ana Haber'e konuşan bir hak sahibi, "Sözleşmemizde 200 dolar diye belirtilmişti ama 7 kat arttırdılar. Bu yıla kadar tadını çıkartıyorduk ama artık acı oldu" dedi.

aidat3

"EĞER ÖDEMEZSENİZ..."

Başka bir devre mülk sahibi ise, "Zarar ettiklerini söyleyerek yükseltiyorlar. Bunların bedelini bizden çıkarmaya çalışıyorlar. Aidatlarını ödeyenler de devre mülkü bu sene kullanamayacaklar. Bunları ödemek çok zor mağdur olduk. Davamızı açtık sonuna kadar gideceğiz. 'Eğer ödemezseniz kullanamazsınız' diyorlar. Amaçları bizi devre dışı bırakmak ifadelerini kullandı.

Başlıksız-1

"AMAÇLARI 'GELMEYİN' DEMEKTİR"

Mağdurların davasına bakan Avukat Narin Uluay Mengün ise "Bakım tadilat giderleri altında ücret talep ediyorlar. Ama amaçları 'Gelmeyin' demektir. Benimle görüşen 300'e yakın mağdur var. Hepsi aidatların yükselmesinden şikayetçi" dedi.

aidat


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldıFransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Araç park edecek yer yok... Her şey kapış kapışAraç park edecek yer yok... Her şey kapış kapış
"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı! "Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!
Anahtar Kelimeler:
Ilgaz Kira aidat

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan hakkında gündem yaratacak 'seçim' iddiası!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan hakkında gündem yaratacak 'seçim' iddiası!

2022'nin son Kabine Toplantısı başladı!

2022'nin son Kabine Toplantısı başladı!

Genç gazeteci koşarak ölüme atlamış! Halk TV’de görev yapıyordu

Genç gazeteci koşarak ölüme atlamış! Halk TV’de görev yapıyordu

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.