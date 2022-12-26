Devre mülkte aidat isyanı! 200 dolardan 1100 dolara çıktı: Bize 'gelmeyin' diyorlar

Batı Karadeniz'in doğal güzellikleriyle ünlü Ilgaz bölgesindeki bir devre mülkte hak sahibi olanların başı dolarla ödenen aidatlar yüzünden dertte. 300'e yakın mağdur, geçen yıl 200 dolar aidatın 1100 dolara çıkartılması ve ödemeyenlerin de tesisten yararlandırılmaması nedeniyle yargıya başvurdu. İddiaya göre o firma aidatını ödemeyen üyelerin devre müllkleri ise daha yüksek bedellerle başkalarına veriyor.

"7 KAT ARTTIRDILAR"

İsyan eden hak sahipleri, şirketin iflas etme, hırsızlık, el değişimi gibi bahaneleri öne sürdüğünü ve fahiş fiyat artışı yaptıklarını söyledi. Show Ana Haber'e konuşan bir hak sahibi, "Sözleşmemizde 200 dolar diye belirtilmişti ama 7 kat arttırdılar. Bu yıla kadar tadını çıkartıyorduk ama artık acı oldu" dedi.

"EĞER ÖDEMEZSENİZ..."

Başka bir devre mülk sahibi ise, "Zarar ettiklerini söyleyerek yükseltiyorlar. Bunların bedelini bizden çıkarmaya çalışıyorlar. Aidatlarını ödeyenler de devre mülkü bu sene kullanamayacaklar. Bunları ödemek çok zor mağdur olduk. Davamızı açtık sonuna kadar gideceğiz. 'Eğer ödemezseniz kullanamazsınız' diyorlar. Amaçları bizi devre dışı bırakmak ifadelerini kullandı.

"AMAÇLARI 'GELMEYİN' DEMEKTİR"

Mağdurların davasına bakan Avukat Narin Uluay Mengün ise "Bakım tadilat giderleri altında ücret talep ediyorlar. Ama amaçları 'Gelmeyin' demektir. Benimle görüşen 300'e yakın mağdur var. Hepsi aidatların yükselmesinden şikayetçi" dedi.



