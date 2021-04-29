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Devrek'te zihinsel engelli kızıyla yaşayan kadın ölü bulundu

29.04.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, tek katlı evde engelli kızıyla yaşayan Aysel Kaypak (56), evinde ölü bulundu. Kaypak'ın bazı eşyaları evinin önündeki dere yatağında bulundu.

Devrek'te zihinsel engelli kızıyla yaşayan kadın ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan vatandaşlar, zihinsel engelli kızıyla yaşayan Aysel Kaypak'a ait tek katlı evden kötü kokular geldiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

EŞYALARININ BİR KISMI EVİ ÖNÜNDEKİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Eve giren polis ekipleri, Kaypak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Aysel Kaypak'a ait eşyaların bir kısmı evin önündeki dere yatağında bulundu. Kaypak'ın cesedi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaypak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Zonguldak
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