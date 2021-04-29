Devrek'te zihinsel engelli kızıyla yaşayan kadın ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan vatandaşlar, zihinsel engelli kızıyla yaşayan Aysel Kaypak'a ait tek katlı evden kötü kokular geldiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu.
Eve giren polis ekipleri, Kaypak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Aysel Kaypak'a ait eşyaların bir kısmı evin önündeki dere yatağında bulundu. Kaypak'ın cesedi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaypak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum