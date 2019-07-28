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Devrek’te Edip Akbayram rüzgarı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde konser veren Edip Akbayram, hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz gece yaşattı.

Devrek’te Edip Akbayram rüzgarı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde konser veren Edip Akbayram, hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz gece yaşattı.
Edip Akbayram, 30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali’nin beşinci gününde Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sahnede konser verdi. Meydanı dolduran binlerce kişi, Edip Akbayram’ın sevilen türkülerine eşlik etti. Edip Akbayram’ın seslendirdiği ‘Aldırma gönül’, ‘Hasretinle yandı gönlüm’ gibi unutulmaz eserleri izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.
En son 25 yıl önce Devrek’e geldiğini söyleyen Edip Akbayram, “25 yıl sonra tekrar Devrek’e geldiğim için çok mutluyum” dedi. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Edip Akbayram’a Devrek bastonu hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Devrek’te Edip Akbayram rüzgarıDevrek’te Edip Akbayram rüzgarıDevrek’te Edip Akbayram rüzgarı

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