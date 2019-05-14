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Devrek’te kaçak kazı yapan defineciler jandarmaya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

Devrek sınırları içinde izinsiz define kazısı yapan şahıslar jandarmaya yakalandı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Devrek ilçesi sınırları içerisinde bulunan 18 Mevki’i ormanlık alanda izinsiz define kazısı yapan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandılar.

Devrek’te kaçak kazı yapan defineciler jandarmaya yakalandı

Devrek sınırları içinde izinsiz define kazısı yapan şahıslar jandarmaya yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Devrek ilçesi sınırları içerisinde bulunan 18 Mevki’i ormanlık alanda izinsiz define kazısı yapan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandılar. Bir ihbarı değerlendiren Devrek İlçe Jandarma ekipleri ormanlık alanın zirvesinde kaçak define arayan kişileri suçüstü yakalayarak adli mercilere teslim ederken, Ç.A ve A.A adlı kişiler adliyede ki soruşturmanın ardından serbest bırakıldılar.

Devrek’te kaçak kazı yapan defineciler jandarmaya yakalandı

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