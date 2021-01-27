HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devrek’te ticari takside iki kilo bonzai yakalandı

Devrek’te ticari takside iki kilo bonzai yakalandı

27.01.2021 21:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devrek’te şüphe üzerine durdurulan ticari takside iki kilo bonzai hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları ticari takside iki kilonun üzerinde bonzai isimli uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Devrek’te şüphe üzerine durdurulan ticari takside iki kilo bonzai hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları ticari takside iki kilonun üzerinde bonzai isimli uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Emniyet tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler içinde iki kilo bonzai isimli uyuşturucu ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, M.Z., R.T.K ve A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Z. savcılık tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Babası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü! Acı detay ortaya çıktıBabası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü! Acı detay ortaya çıktı
21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?

En Çok Okunan Haberler

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Babası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü! Acı detay ortaya çıktı

Babası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü! Acı detay ortaya çıktı

Ankara'da şeriat çağrısı yapan provakatif bildirileri dağıtan şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şeriat çağrısı yapan provakatif bildirileri dağıtan şüpheli gözaltına alındı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Meteoroloji'den Ankara için kar ve buzlanma uyarısı

Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'la yürütülen istikşafi görüşmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Çavuşoğlu'ndan istikşafi görüşmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.