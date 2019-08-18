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Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Başlarkadı mevkiinde İ.T.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Başlarkadı mevkiinde İ.T. idaresindeki 53 AN 339 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 67 NL 835 plakalı araçla çarpışarak toprağa saplandı. Kazada araçta bulunan E.T ve F.T. hafif şekilde yaralandı. Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve 112 ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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