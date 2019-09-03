HABER

Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Sanayi Kavşağında resmi plakalı araç ile özel otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Sanayi Kavşağında resmi plakalı araç ile özel otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Sürücü S.Y. idaresindeki resmi plakalı 67 DD 207 plakalı araç ile sürücü Y.D. İdaresindeki 67 AN 242 araçların sanayi kavşağında çarpışması sonucu özel araçta bulunan F.Ç. D.E. ile E.D. yaralandılar Yaralılardan F.Ç. Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer iki yaralı Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Meydana gelen her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı

Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)
Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandıTrafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.