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  4. Devrek'te yaşlı kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Devrek'te yaşlı kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 16:37 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sakine Köstekçi(67) yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sakine Köstekçi(67) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 67 NY 241 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sakine Köstekçi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Köstekçi, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Köstekçi, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köstekçi, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köstekçi, bugün İpçiler Camii'nde öğle namazını ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için koşan Köstekçi'ye hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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