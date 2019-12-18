HABER

Devrek’teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 20:59 | Son Güncelleme

Devrek’teki tüm camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda ilçedeki mescit ve camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı.

Devrek’teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı

Devrek’teki tüm camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda ilçedeki mescit ve camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, cami ve mescitlerde tabure ve sandalyelerin kaldırılması kararının ardından ilçede bulunan cami ve mescitlerde tabure ve oturakların kaldırılmasına başlandı. Yetkililer yaptığı açıklamada, "Başkanlığın aldığı kararı uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Devrek’teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl DönümüHazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü
Ahmet Davutoğlu: AKP'den Gelecek Partisi'neAhmet Davutoğlu: AKP'den Gelecek Partisi'ne
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında flaş gelişme

Firari hakim ve savcılar için kırmızı bülten!

Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

'Kız kaçırma' çatışmasında iki kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.