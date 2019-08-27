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Devremülk dolandırıcısı şebekeye "Prizma" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 08:40 | Son Güncelleme

Devremülk sahiplerininin hisselerini yabancılara daha fazla fiyata satacakları vaadiyle 55 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 44 şüpheli Ankara, Muğla ve Denizli'de eş zamanlı yapılan "Prizma" operasyonuyla yakalandı - Devremülk satışına ait EFT çıktısı gösteren şüphelilerin, parası olmayan bazı mağdurlara kredi çektirdikleri tespit edildi

Devremülk sahiplerininin hisselerini yabancılara daha fazla fiyata satacakları vaadiyle 55 kişiyi dolandırarak bir milyondan fazla vurgun yaptıkları iddiasıyla 44 şüpheli, 3 ilde şafak vaktinde yapılan eş zamanlı "Prizma" operasyonuyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından, yaklaşık 3 aylık çalışma sonucunda Ankara, Muğla ve Denizli'de şafak vaktinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 44 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin, Ankara'daki çeşitli tesislerde devremülkü olan kişileri arayarak, hisselerini yabancılara değerinden daha fazla satacakları vaadinde bulunup 55 kişiyi dolandırdığını ve bu sayede 1 milyon liradan fazla vurgun yaptıklarını belirledi.

Devremülk satışına ait EFT çıktısını gösteren şüphelilerin, nakit parası olan mağdurlardan paralarını aldıkları, nakdi olmayanlara da kredi çektirdikleri tespit edildi.

- "Prizma" adını vermişler

Şüphelilerin uyguladıkları bu yönteme "Prizma" adını verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerden 2'si mağdurlardan aldıkları parayla tatil yaparken yakalandı.

Firari 3 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürerken gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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