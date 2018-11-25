Devremülk projesinin Mudurnu'nun tarihi dokusuna uymadığı iddiası

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, ilçedeki devremülk projesinin tarihi dokuya uymadığı iddiasına ilişkin, "Bu binaların mimari yapısı vadinin içerisinde, 'sakin şehir Mudurnu' ile alakası yok." dedi.

İnegöl, Mudurnu'ya bağlı Dolayüz Köyü Akbaşlar Mahallesi'nde yapımına 2011 yılında başlanan ve şato tipi mimarisiyle dikkati çeken projenin, bir gazetede yayımlanan haberde ilçenin tarihi dokusuna uymadığı iddiasına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yatırımcı firmanın 2 yıl içerisinde 750 dönümlük bir yer aldığını dile getiren İnegöl, "Şu an yerini bin dönüme çıkardı. Buraya bu tip projeyle yurt dışı odaklı termal tesis yapacağını belirtti. Müracaatında, firmaya 732 binaya inşaat ruhsatı verdik. Şu an mevcut 587 bina yapıldı ve kabası bitti. Binaların yüzde 80'i yapılmış durumda." diye konuştu.

İnegöl, uydu görüntüsü ve yan çekim nedeniyle binaların birbirine yakın olduğunun görüldüğünü aktararak, "İmar kanununa göre her parsel 320 metrekare. Binanın oturumu 90 metre. Komşu parsel ile olan bağlantısı standardın üzerinde. Mimarinin normal şekilde olduğunu göreceksiniz. Yasal kısmı, belediyemiz ile olan kısımları bunlar." ifadelerini kullandı.