Devrik Başkan Morales, tutuklama kararına karşı uluslararası savunma ekibi kurdu

Bolivya’nın devrik Devlet Başkanı Evo Morales, hakkında çıkarılan tutuklama emrine karşı uluslararası bir avukat ekibi oluşturdu.

Arjantin’de siyasi sığınmacı olarak bulunan Bolivya’nın devrik Devlet Başkanı Evo Morales, aleyhinde çıkarılan tutuklama emrinin ardından uluslararası bir avukat ekibi kurdu. Bolivya’nın devrik lideri “Tutuklama emrine karşı yasal olarak hareket edeceğiz” açıklaması yaptı.

Morales, Bolivya Savcılığı tarafından terör suçlamasıyla aleyhine çıkarılan tutuklama emrine yönelik oluşturduğu ekipte, eski İspanyol hakim Baltasar Garzon da bulunuyor. Buenos Aires’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Morales, “Uluslararası bir ekip oluşturuyoruz. Avrupa’dan Bay Baltasar ile bu tutuklama emrine karşı yasal olarak hareket edeceğiz” dedi.

Bolivya’da geçici hükümet, ülkede yaşanan ayaklanma ve şiddet olaylarına neden olduğu gerekçesiyle, insanlığa karşı suç işlendiğini iddia ederek Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICC) Morales’i kınadığını duyurmuştu.

Arjantin’den rest: "Evo’yu vermeyeceğiz"

Öte yandan Arjantin hükümetine yakın kaynaklar, yerel basına Morales’in ülkede sığınmacı olarak bulunduğunu ve Bolivya’ya teslim edilmeyeceğini açıkladı. Ancak Bolivya hükümeti, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri’nden (BMMYK) Morales’in durumu hakkında bilgi isteyeceğini, gerekirse Interpol’e başvurulacağını ifade etti.

