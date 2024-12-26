HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Devrik first lady Esma Esad'ın hayatta kalma ihtimalinin yüzde 50 olduğu öğrenildi!

Devrik first lady Esma Esad'ın hayatta kalma ihtimalinin yüzde 50 olduğu öğrenildi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.12.2024 16:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Suriye'nin devrik rejim lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, lösemiyle mücadele ediyor. Esma Esad'ın hayatta kalma şansının yüzde 50 olduğu bildirildi. Mayıs ayında lösemi teşhisi konulan Esad, Moskova'da tedavi görmeye devam ediyor. 2018'de meme kanserini yenen Esma Esad'ın, boşanma davası açarak İngiltere'ye taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Ancak Kremlin, bu haberlerin gerçeklerle örtüşmediğini açıkladı.

Devrik first lady Esma Esad'ın hayatta kalma ihtimalinin yüzde 50 olduğu öğrenildi!

Suriye'nin devrik rejim lideri sürgündeki Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, boşanmak istediği iddialarının ardından sağlık durumuyla gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan bir haberde, Mayıs ayında teşhis konulan ve tedavi gören Esad’ın yeniden lösemiye yakalandığı belirtildi.

AW358180_02 (1)

Habere göre doktorlar, hastalığı ağır geçiren Esad’ın yaşama şansının yüzde 50 olduğunu açıkladı. Basına konuşan başka bir kaynak ise Esad’ın eşinin ölmek üzere olduğunu ifade etti.

AW358180_01

BİR KERE KANSERİ ATLATMIŞTI

Haberde, Esma Esad’ın rejimin devrilmesinin ardından sığındıkları Rusya’nın başkenti Moskova’da tecrit altında tutulduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Esad’ın tedavi görmek için devrimden daha önce Rusya’ya gittiği öne sürüldü.

Esma Esad'a 2018'de ise meme kanseri teşhisi konulmuş, Esad'ın kanseri Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.

14923_aw464004-01

BOŞANMAK İSTEDİĞİ İDDİASI

Esma Esad'ın Moskova'daki yaşantısından memnun olmadığı ve boşanma davası açarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Esma Esad'ın Rusya'da bir mahkemeye başvurduğu ve Moskova'dan ayrılmak için özel izin talep ettiği öne sürülmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Esma Esad'ın boşanmak istediğine ilişkin haberlerin “gerçeklerle örtüşmediğini” ifade etmişti.

Londra doğumlu İngiltere-Suriye çifte vatandaşı Esma Esad, 2000'de 25 yaşındayken Suriye'ye taşınmış ve Beşar Esad ile evlenmişti.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
suriye kanser lösemi Esma Esad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! ENAG Başkanı oran verdi

Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! ENAG Başkanı oran verdi

Narin davasında mütalaa açıklandı! Savcı: Tüm sanıklar suç ortağı

Narin davasında mütalaa açıklandı! Savcı: Tüm sanıklar suç ortağı

Bu kez Esad destekçileri sokağa çıktı! 14 polis öldü, operasyon başladı

Bu kez Esad destekçileri sokağa çıktı! 14 polis öldü, operasyon başladı

Valiliğe şikayet yağdı! Kadın antrenörleri, sporcuları ve memurları taciz eden müdür için harekete geçildi

Valiliğe şikayet yağdı! Kadın antrenörleri, sporcuları ve memurları taciz eden müdür için harekete geçildi

Açık görüntülerini yayınlayınca tutuklandı!

Açık görüntülerini yayınlayınca tutuklandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.