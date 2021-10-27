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Devrik Sudan Başbakanı Serbest Bırakıldı

27.10.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan ordusundan bir askeri yetkili, ordunun darbeyle iktidarı ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok ve eşinin Hartum'daki evlerine dönmelerine izin verildiğini açıkladı

Sudan ordusundan bir askeri yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, ordunun darbeyle iktidarı ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok ve eşinin Hartum'daki evlerine dönmelerine izin verildiğini açıkladı.

Hamdok’un serbest bırakıldığına ilişkin açıklama, uluslararası toplumun darbeyi kınaması ve General Abdel-Fattah Burhan’ın Pazartesi günü iktidarı ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan tüm hükümet yetkililerinin serbest bırakılması yönünde orduya yapılan çağrının ardından geldi.

Basına bilgi verme yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ordu yetkilisi, Hamdok ve karısının hangi konularda serbest olduklarını söylemedi ancak Hartum'un lüks Kafouri semtindeki evlerinin "yoğun güvenlik altında" olduğunu belirtti.

General Burhan Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Hamdok'un kendi güvenliği için tutulduğunu ve büyük olasılıkla serbest bırakılacağını söylemişti. Ancak sokaklarda darbeye karşı protestolar devam ederken, feshedilen hükümetin diğer üyelerinin yargılanabileceği konusunda uyardı.

Ordunun iktidarı ele geçirmesinden bir gün sonra, demokrasi yanlısı göstericiler geçici barikatlar ve yanan lastiklerle başkent Hartum'daki yolları kapattı. Doktorlara göre, askerler bir gün önce kalabalığa ateş açarak, dört protestocuyu öldürdü.

Sözkonusu iktidar değişikliği, Sudan'ın demokrasiye geçiş süreci ve hızı konusunda askeri ve sivil liderler arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi. Bu durum, Ömer el-Beşir'in iki yıl önce bir halk ayaklanmasıyla devrilmesinden bu yana aralıksız ilerleyen bu sürecin raydan çıkması yönünde bir tehdit olarak görülüyor.

İktidarı ele geçirdikten sonra Salı günü ikinci kez kamuoyu önüne çıkan General Burhan, ordunun büyüyen bir siyasi krizi çözmek üzere müdahale etmeye zorlandığını söyledi.

Televizyonda yayınlanan basın toplantısında konuşan Burhan, "Başkalarına karşı ayrımcılık yapmaktan bahseden ve bu ülkeyi, ülkenin birliğini, dokusunu ve toplumunu parçalayacak bir iç savaşa sürükleyen insanlar vardı. Bu tehlikeler önümüzde" diye konuştu.

"Bütün ülke siyasi çekişmeler nedeniyle çıkmaza girdi" diyen General Burhan, "Geçtiğimiz iki yıldaki deneyim, siyasi güçlerin geçiş dönemine katılımının hatalı olduğunu ve çekişmelere yol açtığını kanıtladı" dedi.

Burhan, Pazartesi günü gözaltına alınan çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisinden bazılarının yargılanacaklarını söyleyerek, silahlı kuvvetler içinde bir isyanı kışkırtmaya çalıştıklarını iddia etti. Burhan, "masum" bulunan diğer kişilerinse serbest bırakılacağını söyledi.

General Burhan, Hamdok'un kendi evinde tutulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Ancak Hamdok'un ofisi, Hamdok'un güvenliği ve gözaltına alınan diğer yetkililer için endişelerini dile getiren bir bildiri yayınladı. Bildiride, askeri liderler, İslamcılar ve El Beşir'in İslamcı destekli yönetimi sırasında Sudan'a egemen olan ancak şu anda dağılmış olan Ulusal Kongre Partisi ile bağlantılı diğer politikacılarla birlikte hareket etmekle suçlandı.

Batılı hükümetler ve Birleşmiş Milletler darbeyi kınarken, Hamdok ile diğer üst düzey yetkililerin serbest bırakılması çağrısında bulundular.

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