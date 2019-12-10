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Devrik Sudan lideri Beşir 1989 darbesiyle ilgili savcıya ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 21:04 | Son Güncelleme

Devrik Sudan lideri Beşir 1989 darbesiyle ilgili savcıya ifade verdi

Sudan'da askeri darbeyle görevine son verildikten sonra yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, dönemin başbakanı Sadık el-Mehdi'ye yapılan 1989 darbesi nedeniyle savcılığa ifade verdi.

AA muhabirinin yargı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Beşir, bugün sıkı güvenlik önlemleri altında savcılığa çıkarıldı.

Beşir, eski Sudan Başbakanı Sadık el-Mehdi’ye yapılan 1989 darbesi nedeniyle ifade verdi.

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs’ta soruşturma başlatmıştı.

Bu bağlamda eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, 22 Haziran’da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi de 20 Kasım’da ifadeye çağrılmıştı.

Ömer el-Beşir’in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı “Ulusal Kurtuluş Devrimi” Komutanlığı Konseyinin başkanlığına, Beşir getirmişti.

Beşir, 6 Ekim 1993’te kendini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Beşir hakkındaki nihai hükmün 14 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
1989 darbesi Ömer el-Beşir Sudan

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