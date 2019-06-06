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Devrik Sudan lideri Beşir'in hapisten kaçırılma iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 18:41 | Son Güncelleme

Devrik Sudan lideri Beşir'in hapisten kaçırılma iddialarına yalanlama

HARTUM (AA) - Sudan polisi, devrik Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in iki aydır tutulduğu başkentteki Kuber Hapishanesi'nden kaçırılma girişimine dair haberleri yalanladı.

Polisten yapılan açıklamada, "Ömer el-Beşir ve eski rejimin sembol isimlerinin başkentteki Kuber Hapishanesi’nden kaçırılma girişiminin başarısız olduğuna dair bazı basın organlarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Resmi haber ajansı SUNA'da yer alan haberde, "Polis kaçırılma girişimine dair herhangi bir gelişme gözlemlemedi. Hapishaneyi korumakla görevli güçler, işlerini layıkıyla ve dikkatlice yürütmektedir. Bu haberin tamamen asılsız olduğunu teyit ediyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Ülkede dün bazı basın yayın organlarında, güvenilir kaynaklara dayandırılan haberde, Beşir ve eski rejimin üst düzey bazı isimlerini hapisten kaçırma girişiminin başarısız olduğu bildirilmişti. Aynı kaynak, Beşir taraftarı 100’ün üzerinde kişinin salı geceki girişiminin güvenlik güçlerince engellendiğini, bazılarının yakalandığını iddia etmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi, devrik lider Beşir ve ona yakın çok sayıda üst düzey ismin başkentteki Kuber Hapishanesi’ne konulduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir Sudan

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