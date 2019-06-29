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Devrilen ağaç elektrik tellerini koparınca orman yangını çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 18:01 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, devrilen çam ağacının elektrik tellerini koparmasıyla orman yangını çıktı.

Devrilen ağaç elektrik tellerini koparınca orman yangını çıktı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, devrilen çam ağacının elektrik tellerini koparmasıyla orman yangını çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, 3 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.
İlçeye bağlı kırsal Kuyumcu Mahallesi yakınında, devrilen çam ağacı elektrik tellerine takıldı. Tellerden çıkan kıvılcımlar, otları tutuşturdu. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüyerek kısa sürede ağaçlara sıçradı. Yangında yükselen dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 1 helikopter, 3 orman işletme arazözü, 2 tanker ve bir itfaiye aracıyla müdahale etti. Yapılan çalışma sonucu kısa sürede söndürülen yangında 3 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.

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Devrilen ağaç elektrik tellerini koparınca orman yangını çıktıDevrilen ağaç elektrik tellerini koparınca orman yangını çıktıDevrilen ağaç elektrik tellerini koparınca orman yangını çıktı

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