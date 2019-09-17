Devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- TRABZON'un Zigana Dağı mevkisinde, yamaçtan kopan ağacın düşmesi sonucu yol, trafiğe kapandı. Karayolu ekiplerce yapılan çalışmayla yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda, öğlen saatlerinde, yamaçtan kopan ağaç, yola düştü. Yol trafiğe kapanırken, şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Sürücülerin ihbarı üzerine gelen karayolları ekipleri ağacı kesip yoldan kaldırdı. Yol bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.

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