Devrilen anıt ağaç, bir evin çatısını yıktı

Tire’de bir mescidin bahçesinde bulunan ve tabii anıt olduğu öğrenilen ağaç, kuvvetli lodosun etkisiyle iki katlı evin çatısına devrildi.
Tire’de etkisini gösteren şiddetli lodos, yıkıma sebep oldu. Dere Mahallesi’nde bir mescidin bahçesinde bulunan anıt ağaç, fırtınanın şiddetine dayanamadı. Kökünden ayrılan dev ağaç, büyük bir gürültü ile yandaki iki katlı evin çatısına devrildi. Çatıda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Olay sırasında evde uyuyan aile, duydukları büyük gürültü ile neye uğradıklarını şaşırdı. Önce yıldırım düştüğünü sanan ev sahibi Mustafa Kulp, daha sonra çatılarını yıkan dev ağacı görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Ağacın restorasyonu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden yetkililerin geçtiğimiz günlerde bu bölgede başka bir ağacı kurtardığını aktaran Mustafa Kulp, "Anıtlar Kurulundan gelecek izin doğrultusunda bu ağacın da restorasyonunun yapılacağı söylenmişti. Biz tehlikeyi önceden fark edip defalarca dilekçe vermiş olmamıza rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Canımız mı önemli ağaç mı" diyerek tepkisini dile getirdi. Kulp, uğradıkları maddi zararın karşılanmasını, evlerinin onarılmasını istedi.
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