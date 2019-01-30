HABER

Devrilen anıt ağaç, bir evin çatısını yıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:47 | Son Güncelleme

Tire’de bir mescidin bahçesinde bulunan ve tabii anıt olduğu öğrenilen ağaç, kuvvetli lodosun etkisiyle iki katlı evin çatısına devrildi.Tire’de etkisini gösteren şiddetli lodos, yıkıma sebep oldu.

Tire’de bir mescidin bahçesinde bulunan ve tabii anıt olduğu öğrenilen ağaç, kuvvetli lodosun etkisiyle iki katlı evin çatısına devrildi.
Tire’de etkisini gösteren şiddetli lodos, yıkıma sebep oldu. Dere Mahallesi’nde bir mescidin bahçesinde bulunan anıt ağaç, fırtınanın şiddetine dayanamadı. Kökünden ayrılan dev ağaç, büyük bir gürültü ile yandaki iki katlı evin çatısına devrildi. Çatıda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Olay sırasında evde uyuyan aile, duydukları büyük gürültü ile neye uğradıklarını şaşırdı. Önce yıldırım düştüğünü sanan ev sahibi Mustafa Kulp, daha sonra çatılarını yıkan dev ağacı görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Ağacın restorasyonu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden yetkililerin geçtiğimiz günlerde bu bölgede başka bir ağacı kurtardığını aktaran Mustafa Kulp, "Anıtlar Kurulundan gelecek izin doğrultusunda bu ağacın da restorasyonunun yapılacağı söylenmişti. Biz tehlikeyi önceden fark edip defalarca dilekçe vermiş olmamıza rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Canımız mı önemli ağaç mı" diyerek tepkisini dile getirdi. Kulp, uğradıkları maddi zararın karşılanmasını, evlerinin onarılmasını istedi.

PARTNER112 bin TL ödeyecek112 bin TL ödeyecek
Restoranda ’dik bakma’ cinayetiRestoranda ’dik bakma’ cinayeti
'Kibarlık Budalası' İKÜ Sahnesinde'Kibarlık Budalası' İKÜ Sahnesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.