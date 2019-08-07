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Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 21:04 | Son Güncelleme

Karaman’da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralanırken, mikseri kaza yerinden kaldırmaya gelen kurtarıcıda yan yattı.Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Ereğli karayolunun 13.

Karaman’da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralanırken, mikseri kaza yerinden kaldırmaya gelen kurtarıcıda yan yattı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Ereğli karayolunun 13. kilometresi Organize Sanayi girişindeki kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın P. (28) yönetimindeki 70 FN 013 plakalı beton mikseri kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen mikserden çıkarılan sürücü, daha sonra çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavşakta devrilen beton mikserini kaldırmak için kaza yerine kurtarıcı çağrıldı. Olay yerine gelen Mehmet Ö. idaresindeki 55 AT 040 plakalı kurtarıcı beton mikserini kaldırmaya çalışırken mikserin ağırlığını taşıyamayarak yol ortasına devrildi. Alınan tedbir sayesinde yaşanan ikinci kazada kimse yaralanmadı. Devrilen araçlardan yola dökülen yağ ve benzinin başka kazalara yol açmaması için üzerine toprak atıldı.
Kavşakta devrilen beton mikseri ile kurtarıcıyı kaldırma çalışmaları halen devam ediyor.

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı devrildi: 1 yaralı
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