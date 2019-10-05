HABER

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 14:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, virajı alamayarak, devrilen beton mikserinin şoförü Cengiz Kalafat (52) yaralandı.

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, virajı alamayarak, devrilen beton mikserinin şoförü Cengiz Kalafat (52) yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Yardançayı Mevkii'nde meydana geldi. Cengiz Kalafat yönetimindeki 20 ZC 170 plakalı beton mikseri, virajda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç devrildi. Kalafat da şoför mahallinde sıkıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Kalafat, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalafat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis,kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandıDevrilen beton mikserinin şoförü yaralandıDevrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

PARTNERSerdar Ortaç yeni bir aşka yelken mi açtı?Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken mi açtı?
Tamir için çıktığı çatıdan düşüp, öldüTamir için çıktığı çatıdan düşüp, öldü
Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralıOtomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.