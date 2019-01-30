Devrilen çaydanlıktaki kaynar su 11 aylık bebeğin üzerine döküldü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde devrilen çaydanlıktaki sıcak su 11 aylık bebeğin üzerine döküldü.
Edinilen bilgiye göre, Çınarlıdere Mahallesi’nde B.K ve N.K. çiftinin bebekleri 11 aylık S.K., evde sobanın üzerinde bulunan çaydanlığı devirdi. Üzerine dökülen kaynar su sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan ve ağır yaralanan 11 aylık bebek, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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