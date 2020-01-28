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Devrilen çekicinin üzerindeki otomobilde ölen amca- yeğen Samsun’da toprağa verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, devrilen çekicinin taşıdığı otomobilde yaşamını yitiren Nazım Zenkin (50) ile yeğeni Erdem Zenkin'in (6) cenazeleri, toprağa verilmek üzere Samsun’un Havza ilçesinde götürüldü.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, devrilen çekicinin taşıdığı otomobilde yaşamını yitiren Nazım Zenkin (50) ile yeğeni Erdem Zenkin'in (6) cenazeleri, toprağa verilmek üzere Samsun’un Havza ilçesinde götürüldü.
Kaza, dün akşam, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. Üzerinde arızalanan iki otomobil bulunan Kerim Arislan yönetimindeki 42 Z 2677 plakalı çekici, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada, otomobillerde bulunan Nazım Zenkin ile Erdem Zenkin yaşamını yitirdi, Nurullah Şipal (40), Emine Zenkin (52), Muhammet Aslan (26), Hüseyin Zenkin (43) ve Ayşe Zenkin (53) ile çekici sürücüsü Kerim Arislan (23) yaralandı. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
Kazada yaşamını kaybeden Nazım Zenkin ile yeğeni Erdem Zenkin’in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Samsun’un Havza ilçesine götürüldü.

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