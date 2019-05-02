HABER

Devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:28 | Son Güncelleme

Karabük'te devrilen ve yaklaşık 100 metre sürüklenen cipte bulunan 4 genç yaralandı

Karabük'te devrilen cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen Burak Özdek (18) yönetimindeki 78 AAF 619 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cumayanı köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen cipin sürücüsü ve yanında bulunan Oktay Muyan (19), Selahattin Ay (20) ve Osman Değirmenci (19) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınızÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteriSuriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri
Niğde'de, ceviz büyüklüğünde doluNiğde'de, ceviz büyüklüğünde dolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çip Karabük trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Balıkçılar, çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbette

Böylesini ilk kez gördüler! Başında nöbet tutuyorlar

Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.