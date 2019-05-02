Devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen Burak Özdek (18) yönetimindeki 78 AAF 619 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cumayanı köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen cipin sürücüsü ve yanında bulunan Oktay Muyan (19), Selahattin Ay (20) ve Osman Değirmenci (19) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

