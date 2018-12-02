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Devrilen demir kapının altında kalan Semanur, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 17:44 | Son Güncelleme

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR (Bursa)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, devrilen demir kapının altında kalan 16 yaşındaki Semanur Aktan hayatını kaybetti.

Devrilen demir kapının altında kalan Semanur, hayatını kaybetti

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR (Bursa)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, devrilen demir kapının altında kalan 16 yaşındaki Semanur Aktan hayatını kaybetti.
Olay, cuma günü Yenişehir ilçesi Terziler Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezinde bir imam hatip lisesinde okuyan ve özel bir yurtta kalan Semanur Aktan, hafta sonunu evde geçirmek için Cuma günü ilçeye geldi. Babası Ramazan Aktan, eşiyle birlikte Yenişehir Otogarı’na gidip kızı Semanur’u karşıladı ve eve getirdi. Otomobilden inen Semanur, içeri girmek için sürgülü büyük demir kapıyı açmak istedi. Bu sırada kapı yerinden çıkarak Semanur’un üzerine devrildi. Genç kız ağır yaralandı. Baba Ramazan Aktan, Semanur’u, kendi aracıyla Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Semanur Aktan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın cenazesi, cumartesi günü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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