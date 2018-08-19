Devrilen duvarın altında kalan çoban öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde devrilen duvarın altında kalan çoban hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Boğazköy'de çobanlık yapan 34 yaşındaki Ali Kılıç, hayvanlarıyla uğraştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahır duvarının altında kaldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılıç'ın cenazesi otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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