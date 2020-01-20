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  4. Devrilen elektrik sobası binayı yaktı: 1 yaralı 

Devrilen elektrik sobası binayı yaktı: 1 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:38 | Son Güncelleme

İZMİT’te, 3 katlı binanın ikinci katında elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, 3 katlı binanın ikinci katında elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, Halit Tanık yaralanırken, kendisini kurtarmaya çalışan damadı Adnan Sertel ise dumandan etkilendi.
Akşam saatlerinde, İzmit Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak’ta Sertel ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Binanın ikinci katında oturan Adnan Sertel’in kayınpederi Halit Tanık evde yalnız olduğu sırada elektrik sobasını devirdi. Sobanın devrilmesiyle başlayan yangın, kısa sürede daireyi sararak üst kata sıçradı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahalede bulundu. Yaşlı adamın halen dairenin içerisinde olduğunun öğrenilmesi üzerine binaya giren itfaiyeciler, vücudunun bir kısmı yanan Halit Tanık’ı apartmandan çıkardı. Ağır yaralanan Halit Tanık, ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kayınpederini kurtarmak için binaya girmeye çalışan Adnan Sertel ise dumandan etkilenerek fenalaştı. Ambulansa alınan Adnan Sertel’e oksijen verildi.
Adnan Sertel’in, şizofreni hastası kayınpederi Halit Tanık’ı yanında kalması için 2 ay önce Afyonkarahisar’dan getirdiği öğrenildi. Yangında evde bulunan 3 kedi ise yanarak öldü. 3 katlı binanın ikinci ve üçüncü katları kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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