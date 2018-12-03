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Devrilen forkliftin altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 20:27 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde, devrilen forkliftin altında kalan Mehmet Akın (26) yaşamını yitirdi.

Devrilen forkliftin altında kalarak öldü

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde, devrilen forkliftin altında kalan Mehmet Akın (26) yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Mahmut Nedim Ökten Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ inşaatında meydana geldi. İnşaatta boyacılık yapan Mehmet Akın, iddiaya göre mesai bitiminde izinsiz olarak aldığı forklifti kullanmaya başladı. Alandaki eğimli bir bölgede Akın, kullandığı forkliftin devrilmesi ile altında kaldı. Ağır yaralanan Akın, kendisini fark edenlerin çağırdığı ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet Akın, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Akın’ın cenazesi otopsi için morga konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Devrilen forkliftin altında kalarak öldüDevrilen forkliftin altında kalarak öldü

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