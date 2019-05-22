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Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde freni boşalan halk otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde freni boşalan halk otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada otobüs altında kalan bir kişi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Kaza, İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Fatma Seherhanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin Ş. idaresindeki 41 BR 262 plakalı halk otobüsü bayırdan yukarı çıkarken freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan su borusu ve aydınlatma direğine çarpıp yolun kenarına devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişi de devrilen aracın altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Otobüs altında kalan bir kişi kurtarıldı
Ekipler tarafından yapılan müdahale ile otobüs altında kalan vatandaş, yaklaşık yarım saat sonra kurtarılabildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bölgeye koşarak kazayı film seyreder gibi izledi.

Basın mensuplarına saldırı
Kazayı görüntülemek isteyen basın mensupları ise emniyet şeridinin dışında olmalarına rağmen trafik polisleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Basın mensupları duruma tepki gösterirken, olayı gören vatandaşların bir kısmı basın mensuplarına saldırdı. Bazı vatandaşlar da basın mensuplarını hedef gösterdikleri için trafik polislerine tepki gösterdi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı
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