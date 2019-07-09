HABER

Devrilen helezonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde devrilen helezonun çarptığı 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.Olay, Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi’nde meydana geldi.

Devrilen helezonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Konya’nın Yunak ilçesinde devrilen helezonun çarptığı 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
Olay, Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hububat yükleme işlerinde kullanılan helezon evin bahçesinde devrilerek yan yattı. Devrilme esnasında helezon, bahçede bulunan Fadime Korkmaz’a (80) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERİşte kadınların 'pes' dedirten modası!İşte kadınların 'pes' dedirten modası!
Alanya’da yolun karşısına geçmek isteyen Rus turist canından olduAlanya’da yolun karşısına geçmek isteyen Rus turist canından oldu
Yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu Yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.