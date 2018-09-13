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Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

Bartın'da ormanlık alanda yol açma çalışması yaparken devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi

Bartın'ın Ulus ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Dorucaşahinci köyündeki ormanlık alanda yol açma çalışması yapan Orhan Kaya’nın (29) kullandığı iş makinesi devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iş makinesinin altında kalan Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Operatörün cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ulus İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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