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Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, geri manevra yaparken 2 metre yükseklikteki setten düşüp, devrilen iş makinesinin operatörü Celal Eroğlu (69) yaşamını yitirdi.

Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, geri manevra yaparken 2 metre yükseklikteki setten düşüp, devrilen iş makinesinin operatörü Celal Eroğlu (69) yaşamını yitirdi.
Selendi'nin kırsal Halılar Mahallesi'nde, bugün saat 12.30 sıralarında, bir kamyona hayvan gübresi yükleyeyen Celal Eroğlu'nun kullandığı iş makinesi, geri manevra yaparken 2 metre yüksekliğindeki setten düşüp, devrildi. Devrilen iş makinesinin altında kalan 4 çocuk babası Eroğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Devrilen iş makinesinin operatörü öldüDevrilen iş makinesinin operatörü öldüDevrilen iş makinesinin operatörü öldüDevrilen iş makinesinin operatörü öldü

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