HABER

Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:14 | Son Güncelleme

Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

MANİSA (AA) - Manisa’nın Selendi ilçesinde devrilen kepçenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Selendi İlçesi Halılar Mahallesi mevkisinde çalışan iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada şarampole devrildi.

Aracın altında sıkışan kepçe operatörü Celal Eroğlu (69), ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu kurtarılamadı.

Eroğlu’nun cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
Ayvalık'ta, madene karşı mücadele sürüyorAyvalık'ta, madene karşı mücadele sürüyor
İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındıİlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Jandarma Selendi Tarafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.