Devrilen kamyon çilek tezgahına çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde, yol hakimiyetini kaybedip devrilen kamyon, yol kenarındaki çilek tezgahına çarptı. Kazada, tezgahtaki 5 yaşındaki çocuk ve kamyon sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Serik-Antalya karayolu üzerinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat ilçesi istikametinden gelen M.S. idaresindeki 07 AC 0814 plakalı kamyon, Serik girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrildiği sırada sürüklenen kamyon, yol kenarındaki çilek tezgahına çarptı. Kazada, tezgahtaki ismi öğrenilemeyen esnafın 5 yaşındaki kızı Eda Nur Bozkurt ve kamyon sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Serik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza sonrası trafik uzun süre aksadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum