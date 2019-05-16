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Devrilen kamyon, uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

DÜZCE D-655 Karayolu'nda meydana gelen kazada, kum taşıyan bir kamyon kontrolden çıkarak yan yattı.

Devrilen kamyon, uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE D-655 Karayolu'nda meydana gelen kazada, kum taşıyan bir kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Yol kenarındaki kanal betonları, kamyonun uçuruma yuvarlanmasını engelledi.
Olay, öğlen saatlerinde D-655 Karayolu Kurtsuyu Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Muammer Akdeniz idaresindeki 34 KJ 7110 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kamyon yol kenarındaki kanal betonların betonlarına takılarak uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Diğer yandan kamyonda Düzce’de faaliyet gösteren bir cam fabrikasına cam kumu taşıdığı öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun kurtarma çalışmaları sırasında Akçakoca karayolu Düzce istikameti yaklaşık 45 dakika boyunca trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Devrilen kamyon, uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduDevrilen kamyon, uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduDevrilen kamyon, uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduDevrilen kamyon, uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu

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