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Devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 20:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Günaydın mevkiinde köprü çalışması sebebiyle trafiğin akışı için açılan yan toprak yolda aşırı yağış nedeniyle A.M. yönetimindeki kaya yüklü 34 AR 3568 plakalı kamyon, G.T. yönetimindeki 10 DDV 69 plakalı aracın üzerine yuvarlandı. Kazaya İ.B. yönetimindeki 10 CBF plakalı araç da karıştı. Kaya parçaları altında kalan araç sürücüsü G.T. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan B.T. hafif yaralandı. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk İlçesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, G.T’nin cenazesini kayaların altından çıkardı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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