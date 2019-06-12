Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzon'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc.\nAl\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Ak\u00e7aabat il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Me\u015feli Mahallesi'nde Rahman K\u00f6ro\u011flu (19) y\u00f6netimindeki 61 AAD 268 plakal\u0131 kamyonet, devrildi.\nS\u00fcr\u00fcc\u00fc K\u00f6ro\u011flu, olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.PARTNER Utanga\u00e7l\u0131ktan nas\u0131l kurtulunur?Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan \u0130stanbul Havaliman\u0131'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna ge\u00e7tiSoma'da y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015ft\u00fc: 9 ki\u015fi yaraland\u0131, 1 inek telef oldu
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