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Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzon'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde Rahman Köroğlu (19) yönetimindeki 61 AAD 268 plakalı kamyonet, devrildi.

Sürücü Köroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Akçaabat ilçesi kamyonet Trabzon trafik kazası

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