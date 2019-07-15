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Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 19:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca çevredeki vatandaşlar yardım etti.Kaza, Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İdris K. yönetimindeki 46 ABR 482 plakalı evden eve taşımacılık firmasına ait olan asansörlü kamyonetin Karamanlı Kavşağı’ndan Şekerdere Bulvarı’na doğru seyir halindeyken freni patladı. Mehmet Akif Kültür Merkezi kavşağında sürücünün manevra yapmasıyla kamyonet devrilirken, sürücü çevredeki vatandaşların da yardımıyla araç içerisinden çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kamyonetten yola yağ döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen yağ üzerinde kumlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Vinç operatörü yaptığı girişimlerde başarılı olamayınca kamyonetin kaldırılma çalışması yaklaşık bir saat sürdü. Başarısız kaldırma girişimlerinin ardından çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Kamyonetin bir kısmının kaldırılmasının ardından, yatay kalan kısma geçen vatandaşlar vinç operatörüne destek verdi. Bir saatlik mücadelenin ardından kamyonet kaldırıldı.

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti
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