Devrilen kamyonun şoförü yaralandı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, iki otomobile çarpıp refüje devrildi. Kamyon şoförü Sami Taştutar'ın (28) yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ayrancılar Mahallesi, Türkmenköy yokuşu, Egekent kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sami Taştutar yönetimindeki 35 DVM 61 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Aynı yöne giden, palakası ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobile çarpan kamyon, refüje devrildi. Kazada, kamyon şoförü Taştutar hafif yaralandı. Taştutar, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak ted aviye alındı. Kamyonun çarptığı iki otomobilde ise küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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