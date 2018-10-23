Devrilen kamyonunun altında can verdi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, kontrol çıkıp, şarampole yuvarlanarak, ters dönen kamyonun altında kalan sürücü Celalettin Ballı (57), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Aksaray- Antalya yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Celalettin Ballı yönetimindeki 68 BU 699 plakalı yem yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanarak, ters döndü. Kamyonun altında kalan Ballı, yaşamını yitirdi. Ballı'nın cesedi, ihbarla gelen itfaiye görevlilerince araçtan çıkarıldı. Celalettin Ballı'nın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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