HABER

Devrilen kepçenin altında kalan kişi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi kepçeyle tarlada çalıştığı sırada, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.Olay, dün saat 12.30 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Kayabaşı Mahallesi’nde bulanan bir bahçede meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi kepçeyle tarlada çalıştığı sırada, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Kayabaşı Mahallesi’nde bulanan bir bahçede meydana geldi. Selim T. (21), kepçe ile bahçe düzenlemesi yaparken, henüz bilinmeyen nedenle kepçe devrildi. Kepçenin altında kalan Selim T. ağır yaralanırken, olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Selim T.’yi ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Selim T.’nin durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış
24 mültecinin can verdiği tekne kazasında organizatörler kaptanlığı mültecilere bırakmış24 mültecinin can verdiği tekne kazasında organizatörler kaptanlığı mültecilere bırakmış
Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı: 2 yaralıSunta fabrikasında yağ kazanı patladı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.