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Devrilen minibüste, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, tarlaya devrildi.

Devrilen minibüste, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Sinan UÇAR/KELKİT (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, tarlaya devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Kelkit ilçesi Sökmen köyünde meydana geldi. Davut Sağlam (71) idaresindeki 24 DH 742 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada minibüsteki yolculardan Hamza Vural (71) olay yerinde hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Devrilen minibüste, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandıDevrilen minibüste, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

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