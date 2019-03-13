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Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 13:34 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, devrilen minibüsün sürücüsü Sefa Satılmış (49) yaralandı.

Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, devrilen minibüsün sürücüsü Sefa Satılmış (49) yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Yenipazar ilçe çıkışında meydana geldi. Efeler ilçesindeki yemek firmasından Yenipazar'daki liseye yemek taşıyan Sefa Satılmış yönetimindeki 09 EE 462 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Satılmış yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Satılmış'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sefa Satılmış'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandıDevrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

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