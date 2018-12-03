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Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 23:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Uğur Aydeyer (31) ağır yaralandı.

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Uğur Aydeyer (31) ağır yaralandı.
Kaza, İngeöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Uğur Aydeyer idaresindeki tescilsiz motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrulan sürücü Aydeyer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uğur Aydeyer, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılan Aydeyer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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