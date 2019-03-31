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Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 07:35 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, girdiği virajda devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Muzaffer Uslu, yolda sürüklenip demir bariyerlere çarptı.

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, girdiği virajda devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Muzaffer Uslu, yolda sürüklenip demir bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Uslu, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Yeşildere Caddesi Basmane yol ayrımında meydana geldi. Konak yönüne giden Muzaffer Uslu yönetimindeki 35 AGJ 441 plakalı motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkıp devrildi. Yolda sürüklenen Uslu, demir bariyerlere çarpıp, yaralandı. Muzaffer Uslu, çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uslu'nun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandıDevrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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