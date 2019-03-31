HABER

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, girdiği virajda devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Muzaffer Uslu, yolda sürüklenip demir bariyerlere çarptı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, girdiği virajda devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Muzaffer Uslu, yolda sürüklenip demir bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Uslu, hastanede tedaviye alındı. Kaza, saat 02.30 sıralarında Yeşildere Caddesi Basmane yol ayrımında meydana geldi. Konak yönüne giden Muzaffer Uslu yönetimindeki 35 AGJ 441 plakalı motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkıp devrildi. Yolda sürüklenen Uslu, demir bariyerlere çarpıp, yaralandı. Muzaffer Uslu, çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uslu'nun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Hemşire Tuğba’nın ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemiHemşire Tuğba’nın ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemi
Artvin’de iş kazası sonucu ölümArtvin’de iş kazası sonucu ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyor

Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyor

Donmak üzereyken bulduğu köpeği kilometrelerce kucağında taşıdı

Bu halde buldu! Kilometrelerce kucağında taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.