HABER

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Yeşiloğlu Bulvarı GAP Vadisi 3.

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Yeşiloğlu Bulvarı GAP Vadisi 3. Etap Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Karadaş (26) idaresindeki 63 DZ 764 plakalı motosiklet, kavşakta refüje çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan Karadaş, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Telefon dolandırıcıları yakalandıTelefon dolandırıcıları yakalandı
Aksaray’da minibüs devrildi: 1 ölü ,2 yaralıAksaray’da minibüs devrildi: 1 ölü ,2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.