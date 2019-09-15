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Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 23:11 | Son Güncelleme

ADIYMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Yusuf Gürbüz, hayatını kaybetti.

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Yusuf Gürbüz, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Gürbüz yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten yola savrulan Gürbüz'ü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Gürbüz doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yusuf Gürbüz’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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