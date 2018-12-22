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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 13:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Engin Gül (36), hayatını kaybetti.

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Engin Gül (36), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Engin Gül yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp, bölgeye gelen yakınları, Gül'ün ölüm haberini alınca sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.
Yapılan incelemenin ardından Engin Gül'ün cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Devrilen motosikletin sürücüsü öldüDevrilen motosikletin sürücüsü öldüDevrilen motosikletin sürücüsü öldü

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